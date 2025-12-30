La Roma torna ad allenarsi già oggi pomeriggio. Per Soulé semplice contusione al ginocchio
Archiviato il netto 3-1 firmato Matias Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson, con cui la Roma ha liquidato il Genoa nel posticipo del lunedì sera della 17^ giornata, i giallorossi mettono nel mirino la trasferta contro l'Atalanta al New Balance Stadium del prossimo sabato 3 gennaio (ore 20:45), occasioni in cui tornerà a Bergamo per la prima volta da avversario Gian Piero Gasperini.
Per questo motivo la squadra si ritroverà a Trigoria già da questo pomeriggio per una seduta di allenamento di scarico. Nell'occasione dovrebbero essere svolti anche degli accertamenti per Matias Soulé, uscito ieri dopo circa un'ora di gioco a causa di un problema ad un ginocchio. Il primo responso parla di una semplice contusione ma già nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori novità.
