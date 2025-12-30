Sampdoria, l'infortunio di Venuti obbliga a interventi in difesa. Da Odenthal a Veroli, i papabili

Una Sampdoria piuttosto scatenata quella che si sta vedendo sul mercato, almeno stando ai primi rumors che dovranno poi concretizzarsi all'apertura ufficiale della sessione di riparazione (fissata al 2 gennaio), e che si trova però con un imprevisto da fronteggiare, la rottura del crociato di Lorenzo Venuti, che di fatto ha chiuso anzitempo la stagione. "Obbligando", per così dire, interventi in difesa.

Stando a quanto emerge da Il Secolo XIX-Genova, i primi profili sono già spuntati, e rispondono ai nomi di Cas Odenthal del Sassuolo, Franco Carboni che per il momento è in presto all'Empoli ma è di proprietà dell'Inter e anche Davide Veroli, in blucerchiato nella passata stagione e ora in prestito al Palermo, dove non sta trovando particolare minutaggio ma che il club rosanero non vuole cedere. Non solo, si guarda anche all'estero, e più nel dettaglio all’AEK Atene, dove milita Gerasimos Mitoglou, nome proposto dal nuovo capo scouting doriano Samuel Cardenas.

Saranno quindi ore di lavoro intenso quelle che attendono il club blucerchiato, che opererà chiaramente anche in altri reparti, per rinforzare la rosa e rimettere in piedi una stagione nata sotto una stella non troppo buona. Il tempo non manca, le risorse a quanto pare nemmeno.