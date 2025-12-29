TMW Radio Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti

L'Inter chiude in testa il 2025. Ma cosa ha apportato a questo gruppo il nuovo tecnico Cristian Chivu? Ecco il parere degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Un allenatore dà sempre qualcosa di suo. Lui ha giocato a grandi livelli, ha trasferito all'Inter un po' di fatica che è necessaria per reggere botta nei momenti difficili, come successo a Bergamo. Ha rimesso a posto lo spirito di gruppo e riabilitato diverse seconde linee. E' cambiata la situazione da questo punto di vista. Vedo nelle alternative una crescita, sta cercando di dosare tra i veterani e i nuovi. E sta dando fiducia importante a questi".

Daniele Garbo: "Ha fatto sentire tutti importanti e li ha messi tutti sullo stesso piano. Il modo in cui ha recuperato esempio Zielinski è un segnale importantissimo. Aver fatto sentire tutti importanti è la cosa più determinante".

Massimo Bonanni: "Ha coinvolto gran parte della rosa. Quello che sta facendo gli porterà benefici quando la stagione entrerà nel vivo. Mi aspettavo un campionato dove l'Inter potesse chiudere l'anno in testa, perché ha alternative anche di valore. Non era semplice, vedo una differenza abissale nella gestione del gruppo, non nel gioco".

Enzo Bucchioni: "La gestione del gruppo mi sembra ottimale. Sta facendo ruotare tutti, una gestione così se la ritroverà utile in Primavera. Vuol dire che sei padrone del gruppo".

Massimo Orlando: "L'Inter gioca davvero bene. Io dico che ha fatto bene nel gruppo e lo trovo estremamente intelligente quando parla".

Antonio Di Gennaro: "Il gruppo e la sua gestione, che è il segreto di tutti i tecnici. Ha creato empatia. E poi hanno ritrovato anche la gamba. Deve vincere le partite sporche, come ieri, per il resto ha l'organico più forte. E mi piace poi la sua comunicazione".

Christian Recalcati: "Avevo paura, perché aveva poca esperienza. Per me l'Inter è la più forte ed entrare in uno spogliatoio dove c'era una squadra demoralizzata e con l'ombra di Inzaghi era difficile. Oggi non capisco alcuni cambi, per il resto sta andando molto bene".

Roberto Breda: "Alla fine fai sempre fatica a mantenere un certo equilibrio, sei preso da risultati e le certezze che ti danno i risultati e non è semplice gestire tutti. Lui invece ha dato continuità a tutti. Era qualcosa che serviva dopo Inzaghi, il cui difetto era che aveva i suoi e gli altri facevano molta fatica. Mancavano certe rotazioni, sentirsi anche più coinvolti nel gruppo. E questo sta aiutando ora, è uno dei pregi di Chivu".