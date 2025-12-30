TMW Triestina, Tesser: "Non ho mai negato che servirà un'impresa. Io, però, ci credo ancora"

Una situazione sicuramente molto complicata quella che, da inizio anno, sta vivendo la Triestina, che a seguito delle problematiche societarie estive si ritrova con un -23 in classifica: certo, la penalità è stata ridotta con delle importanti vittorie, ma la distanza dal penultimo posto nella classifica del Girone A rimane comunque di 14 punti. Non pochi, anche se davanti c'è un intero girone di ritorno.

E c'è soprattutto la fiducia di mister Attilio Tesser che, ospite della giornaliera rubrica di TuttoMercatoWeb.com, A tu per tu, ha così parlato della formazione alabardata: "La cosa più bella è vedere i ragazzi lottare, c'erano prima del mio arrivo e ci sono adesso. Da quando sono arrivato sono contento di come abbiamo giocato, nessuna squadra ci ha messo sotto, neppure il Vicenza che è più forte. Abbiamo perso dei punti, ma capita a tutti. Sono soddisfatto di come sta reagendo la squadra. Non ho mai negato che serve un'impresa. È complicato starci con la testa, ma io ci credo. Un lumicino c'è. Dipenderà anche da questo mercato, dobbiamo cercare di essere già competitivi".

Intanto, ricordiamo che non si avvicina solo l'apertura del calciomercato, ma anche la ripresa del campionato, che vedrà la formazione alabardata in campo lunedì 5 gennaio, nella sfida che la opporrà all'Alcione Milano.