Milan in alto con Allegri, Pjanic: "Non avevo dubbi, Max è una garanzia"

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a Tuttosport, Miralem Pjanic ha parlato, oltre che della Juventus, anche di un suo ex allenatore come Massimiliano Allegri, in questo campionato alla guida del Milan. Con il livornese, i rossoneri, reduci da un ottavo posto, sono considerati una candidata allo scudetto: “Ne ero sicuro - dice Pjanic -. Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto. È un grande allenatore e chi ce l’ha, se lo tiene stretto”.



Non lo ha fatto la Juventus, che lo ha salutato dopo tre anni molto complicati, nei quali la qualificazione alle coppe europee è stata considerata un traguardo scontato. Non c’è, dice Pjanic, da mangiarsi le mani: “Dopo otto anni (cinque prima e tre dopo, con Sarri e Pirlo di mezzo, ndr) forse il suo ciclo in bianconero era finito. E poi con Spalletti la Juve è in buone mani”.

È in ottime mani anche la Roma, altra ex squadra di Pjanic: “Sono contento di rivederla in alto. Se prendi uno dei migliori allenatori in circolazione come Gasperini, è probabile riuscire a ottenere un percorso di crescita di questo tipo”