TMW Spezia, oltre la questione Esposito. Sul mercato ci sono anche altri quattro calciatori

Si è chiuso con la vittoria nello scontro diretto con il Pescara il 2025 dello Spezia, che ora dovrà guardare non solo alla ripresa del campionato, che per la Serie B è fissata al 10 gennaio, ma anche al calciomercato. Sul quale, proprio a margine del match, si era così espresso il tecnico bianconero Roberto Donadoni: "Non so come andranno a finire le cose, neppure la vicenda di Esposito, ma voglio dire che chiunque arrivi e chiunque decida di rimanere qui abbia la certezza e la convinzione che indossare questa maglia ha un certo peso. Io ho sottoposto al nostro direttore quelle che sono le nostre priorità, che potrebbero anche consentirci di cambiare un po' la nostra fisionomia. Non voglio però ritrovarmi con una rosa troppo ampia".

Ed effettivamente delle uscite sono previste: certo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come recita un noto detto, e non è da escludere che non tutto si compia, ma degli elementi in uscita ci sono. Tra questi, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il difensore Ales Mateju e i centrocampisti Pietro Candelari e Adam Nagy, oltre poi ad Antonio Candela che farà rientro al Venezia e troverà forse altra collocazione.

Chiaramente, il cambio in panchina porterà a un nuovo disegno della rosa, e non sono escluse altre novità circa ulteriori elementi magari anche poco impiegati.