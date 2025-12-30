TMW Baldanzi in uscita dalla Roma, l'Hellas Verona c'è ma non è da solo. Altre tre interessate

Tra i protagonisti del calciomercato di gennaio per la Serie A ci sarà di sicuro Tommaso Baldanzi (22 anni), in uscita dalla Roma. E sul fantasista ex Empoli c'è già la fila, visto che diverse compagini della parte destra di classifica del massimo campionato italiano appaiono pronte a muoversi per averlo.

Baldanzi già in estate è stato corteggiato con decisione e insistenza da parte dell'Hellas Verona, che però non ha avuto modo e tempo di perfezionare del tutto il trasferimento negli ultimi giorni della finestra di mercato. Prima la Roma non aveva dato il via libera alla sua uscita e un discorso simile potrebbe ripetersi anche a gennaio. Per poter liberare Baldanzi, infatti, la Roma prima deve far entrare nella sua rosa un altro profilo offensivo al suo posto, e in tal senso i primi identikit del presente portano alle figure di due potenziali cavalli di ritorno per la Serie A come sarebbero Zirkzee o Raspadori. Ancora nessuno dei due, però, è così vicino.

E su Baldanzi non c'è solo l'antico interesse di Sogliano e dell'Hellas Verona. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, hanno avviato contatti esplorativi per lui nel corso delle ultime settimane anche il Parma e il Genoa, con quest'ultima destinazione che potrebbe accendersi in virtù della presenza di De Rossi - lo stesso che a suo tempo lo aveva voluto portare da Empoli alla Capitale - in panchina. Sullo sfondo c'è pure da registrare un interesse del Pisa, che tra le varie scelte sembra però la soluzione meno percorribile e probabile, per una serie di motivi.