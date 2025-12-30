Focus TMW Classifiche a confronto: sorridono Allegri e Fabregas, fa meglio Gasp. Atalanta: -22!

Classifiche a confronto dopo la 17esima giornata del campionato di Serie A. Nel paragone con la scorsa stagione partiamo da chi, causa Supercoppa Italiana, in questo momento ha una gara in meno: l'Inter capolista reduce da quattro vittorie consecutive ha due punti in più rispetto allo scorso anno. Meno uno per il Napoli di Antonio Conte, -2 per il Bologna di Vincenzo Italiano che in questo mese di dicembre non ha mai vinto. Grande balzo in avanti per Milan e Como: +12 per entrambe a questo punto della stagione.

Tra le squadre che fin qui hanno disputato 17 partite emerge la Roma di Gian Piero Gasperini, squadra attualmente quarta in classifica: +14. Saldo leggermente positivo per la Juventus dopo gli ultimi risultati positivi, bene anche il Cagliari reduce dalla vittoria di Torino.

In negativo spiccano principalmente tre squadre: la Lazio di Maurizio Sarri ha dieci punti in meno rispetto a quella di Marco Baroni. L'Atalanta che un anno fa di questi tempi era prima in classifica oggi è decima e ha ben 22 punti in meno. Ancora peggio la Fiorentina, dal quarto all'ultimo posto: -25 punti! Di seguito il dato squadra per squadra.

*Inter 36 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25)

*Milan 35 (+12)

*Napoli 34 (-1)

Roma 33 (+14)

Juventus 32 (+1)

*Como 27 (+12)

*Bologna 26 (-2)

Lazio 24 (-10)

Sassuolo 22 (in Serie B)

Atalanta 22 (-18)

Udinese 22 (-1)

Cremonese 21 (in Serie B)

Torino 20 (+1)

Cagliari 18 (+4)

*Parma 17 (+2)

*Lecce 16 (=)

Genoa 14 (-2)

*Hellas Verona 12 (-3)

Pisa 11 (in Serie B)

Fiorentina 9 (-25)

*=Una gara in meno, confronto con le prime 16 giornate della Serie A 2024/25