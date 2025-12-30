Classifiche a confronto: sorridono Allegri e Fabregas, fa meglio Gasp. Atalanta: -22!
Classifiche a confronto dopo la 17esima giornata del campionato di Serie A. Nel paragone con la scorsa stagione partiamo da chi, causa Supercoppa Italiana, in questo momento ha una gara in meno: l'Inter capolista reduce da quattro vittorie consecutive ha due punti in più rispetto allo scorso anno. Meno uno per il Napoli di Antonio Conte, -2 per il Bologna di Vincenzo Italiano che in questo mese di dicembre non ha mai vinto. Grande balzo in avanti per Milan e Como: +12 per entrambe a questo punto della stagione.
Tra le squadre che fin qui hanno disputato 17 partite emerge la Roma di Gian Piero Gasperini, squadra attualmente quarta in classifica: +14. Saldo leggermente positivo per la Juventus dopo gli ultimi risultati positivi, bene anche il Cagliari reduce dalla vittoria di Torino.
In negativo spiccano principalmente tre squadre: la Lazio di Maurizio Sarri ha dieci punti in meno rispetto a quella di Marco Baroni. L'Atalanta che un anno fa di questi tempi era prima in classifica oggi è decima e ha ben 22 punti in meno. Ancora peggio la Fiorentina, dal quarto all'ultimo posto: -25 punti! Di seguito il dato squadra per squadra.
*Inter 36 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25)
*Milan 35 (+12)
*Napoli 34 (-1)
Roma 33 (+14)
Juventus 32 (+1)
*Como 27 (+12)
*Bologna 26 (-2)
Lazio 24 (-10)
Sassuolo 22 (in Serie B)
Atalanta 22 (-18)
Udinese 22 (-1)
Cremonese 21 (in Serie B)
Torino 20 (+1)
Cagliari 18 (+4)
*Parma 17 (+2)
*Lecce 16 (=)
Genoa 14 (-2)
*Hellas Verona 12 (-3)
Pisa 11 (in Serie B)
Fiorentina 9 (-25)
*=Una gara in meno, confronto con le prime 16 giornate della Serie A 2024/25
