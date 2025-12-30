Torino, Petrachi a caccia di centrali: Marianucci complicato, nel mirino Coppola

Il Torino lavora su più fronti per rinforzare la difesa. Nel mirino del nuovo ds Gianluca Petrachi c'è da tempo Luca Marianucci, finito ai margini nel Napoli di Antonio Conte. L’operazione, però, resta in salita: i campioni d’Italia aprono solo al prestito secco, mentre i granata spingono per un diritto di riscatto. Su Marianucci c’è anche la Cremonese, più disponibile ad accettare le condizioni del Napoli.

Proprio per questo Petrachi valuta alternative. Una porta in Premier League: il Torino, scrive Tuttosport, ha infatti avviato i contatti con il Brighton per Diego Coppola, ex Verona che in Premier sta trovando poco spazio e potrebbe tornare in Serie A, magari anche per riabbracciare l'azzurro.

Coppola, a differenza di Marianucci, conosce già Baroni – che lo ha allenato nel 2023/24 –, e come lui potrebbe essere tesserato senza occupare un posto nella lista dei 25, avendo appena compiuto 22 anni. Il Torino vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma deve fare attenzione alla concorrenza: anche Fiorentina e Bologna stanno monitorando Coppola, e la trattativa è ancora nelle fasi iniziali.