TMW Stefanelli deve risolvere con la Juventus, poi lo aspetta l'Empoli: sarà il nuovo DS

Cambio della guardia a cavallo del nuovo anno solare per l'Empoli, che ha deciso di provare a dare uno scossone al proprio presente cambiando la figura del Direttore Sportivo. Ancora non è ufficiale, ma l'attuale DS azzurro Roberto Gemmi, arrivato nella provincia toscana nell'estate del 2024 e rimasto al suo posto anche dopo la retrocessione in Serie B, viaggia verso l'esonero dal suo incarico.

Al suo posto da Direttore Sportivo dell'Empoli è pronto a subentrare Stefano Stefanelli, il quale è attualmente ancora sotto contratto con la Juventus. Uomo di fiducia di Cristiano Giuntoli, Stefanelli ha vissuto un legame professionale molto forte con l'ex responsabile dell'area tecnica bianconera tra Carpi e Napoli, seguendolo poi anche alla Juventus. Il prossimo passaggio che aspettano a Empoli è quello della risoluzione del contratto tra Stefanelli e la Vecchia Signora, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'area scouting, per poi procedere con la nuova nomina.

Per Stefanelli sarà quindi un ritorno nelle funzioni da DS dopo un anno e mezzo di Juventus. L'ultima avventura in un ruolo del genere per lui è stata sempre in Toscana, nel 2023/24 con il Pisa. In giornata, intanto, è atteso il comunicato ufficiale dell'esonero di Gemmi da parte dell'Empoli.