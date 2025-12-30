Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Modena, Cauz verso l'addio: ma la Serie B monitora il giocatore. Interesse di tre club cadetti

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 08:50Serie B
Una prima parte di stagione in cui è stato poco impiegato, ed ecco quindi che a breve Cristian Cauz potrebbe lasciare il Modena: l'apertura del calciomercato - ormai sempre più vicina - potrebbe infatti favorire il trasferimento del difensore che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, vanta interessamenti in categoria. E per 'categoria' si intende quella Serie B dove militano i canarini, in lotta per la promozione in massima serie. A ogni modo, sul giocatore ci sono i sondaggi di Pescara, SudTirol e Virtus Entella.

Ci sarà da capire se diventeranno poi offerte concrete, ma fino al 2 gennaio - data appunto del via ufficiale delle operazioni - non si potranno effettuare trasferimenti. Il tempo quindi non manca, anche perché la finestra di riparazione avrà una lunga durata, considerando che si concluderà poi un mese esatto dopo la sua apertura: il termine è infatti fissato alle ore 20.00 di lunedì 2 febbraio.

