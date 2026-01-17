Morte Commisso, il messaggio di cordoglio di Sticchi Damiani e del club salentino
TUTTO mercato WEB
Anche il Lecce ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, attraverso un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club salentino: "L’U.S. Lecce, con il Presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci, il CDA, la Direzione Tecnica e Amministrativa, l’allenatore con il suo staff e tutti i calciatori, esprimono profondo cordoglio alla famiglia Commisso e all’ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile