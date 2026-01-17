Al Toro manca un difensore, Baroni: "Non si prende tanto per prendere". Poi parla degli epurati

Mister Marco Baroni, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma, è stato interpellato anche sui temi più attuali del calciomercato del Torino. Di seguito le dichiarazioni del tecnico granata:

Nkounkou, Biraghi e gli altri ci saranno o non vanno considerati?

"Chiarisco una cosa: nelle scelte non c'è niente di personale. Questi giocatori rimarranno fuori perché rientrano all'interno di scelte condivise in un'ottica di tracciare una linea condivisa dalla società. Non si parla di pugno duro, ma di scelte. Si è tracciata una linea e abbiamo fatto una scelta".

Si aspettava di avere almeno un difensore al 17 gennaio?

"Non si prende tanto per prendere, il direttore lavora 24 ore per trovare le scelte giuste nella linea che abbiamo tracciato. La mia testa è al campo, non penso al mercato perché sarebbe qualcosa di sbagliato. E non lo permetto nemmeno ai miei giocatori di pensarci".

