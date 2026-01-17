Scomparsa di Rocco Commisso: il messaggio di Cordoglio della Sampdoria
La notizia della scomparsa di Rocco Commisso ha scosso il mondo del calcio. La Sampdoria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un messaggio di cordoglio per ricordare il presidente della Fiorentina: "L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente dell’A.C.F. Fiorentina. Alla famiglia, al club e ai tifosi viola le più sentite condoglianze da parte della società".
