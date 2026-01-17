Pioli ricorda Rocco Commisso: "Avrei voluto con tutto me stesso darti di più"
L'ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha voluto mandare un pensiero a Rocco Commisso. L'allenatore ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui ricorda il presidente viola scomparso nella notte all'età di 76 anni: "Ciao Rocco...avrei voluto con tutto me stesso darti di più. Riposa in pace".
