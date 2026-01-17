Anche Ceferin celebra Commisso: "Incarnava l'anima romantica ormai tramontata"

A piangere la scomparsa di Rocco Commisso non è soltanto la Fiorentina, ma il mondo del calcio in generale. In questi minuti stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio in ricordo del patron viola, scomparso questa notte all'età di 76 anni.

Su X anche la Uefa ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia e a tutto il popolo fiorentino: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa del presidente dell'ACF Fiorentina, Rocco Commisso. La Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League sia nel 2023 che nel 2024, oltre a una finale di Coppa Italia, sotto la guida di Commisso".

Parole a cui ha fatto seguito un ricordo del presidente Aleksander Ceferin: "Le due finali di Conference League hanno proiettato con orgoglio la Fiorentina sulla scena europea, collocandola dove la visione di Rocco aveva stabilito che dovesse essere. In un'epoca in cui gli investimenti nel calcio seguono logiche aziendali, Rocco incarnava l'anima romantica ormai tramontata del presidente che investe generosamente in un progetto sportivo, amando un club e i suoi tifosi".