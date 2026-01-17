Serie B, sono sette le gare in programma oggi: c'è il big match Monza-Frosinone
Dopo il pareggio fra Sampdoria e Virtus Entella, la Serie B torna in campo questo pomeriggio. Di seguito il programma della 20ª giornata di Serie B
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino - Carrarese
Ore 15.00 Empoli - Südtirol
Ore 15.00 Monza – Frosinone
Ore 15.00 Padova – Mantova
Ore 15.00 Venezia - Catanzaro
Ore 17.15 Reggiana – Cesena
Ore 19.30 Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Virtus Entella 20*
Südtirol 19
Sampdoria 19*
Spezia 17
Bari 17
Mantova 16
Pescara 14
*una gara in più
