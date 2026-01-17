La decisione su Bologna-Fiorentina, Bove e le parole di Allegri: le top news delle 13

Il mondo del calcio è scosso dalla dipartita di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, venuto a mancare all'età di 76 anni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dopo la diffusione della notizia da parte del club viola. Che intanto domani deve affrontare la partita contro il Bologna, allo stadio Dall'Ara. Il match in programma per domani alle ore 15, si giocherà regolarmente. Come anticipato dalla redazione di TMW infatti la squadra viola non ha infatti chiesto il rinvio della partita e la volontà è quella di scendere in campo per onorare il presidente Rocco Commisso. Anche la squadra femminile giocherà oggi contro il Genoa alle ore 15.

Adesso è ufficiale: Edoardo Bove ha risolto il suo contratto con la Roma. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito. A partire da oggi inizierà dunque una nuova vita calcistica per il centrocampista, che dopo il malore avuto l'anno scorso durante la partita tra la Fiorentina, club dove si era trasferito in prestito, e l'Inter, non potrà giocare in Serie A ma sarà regolarmente utilizzabile in Inghilterra dove andrà a vestire la maglia del Watford.

Il Milan si prepara alla sfida contro il Lecce. Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha aggiornato in merito alla situazione infortunati: “Pavlovic non ci sarà" - le sue parole - ", non può colpire la palla di testa. Gli altri più o meno stanno tutti bene. Poi domani ci saranno necessariamente dei cambi" (leggi qui la conferenza stampa integrale di Allegri).