TMW Fiorentina, i tifosi rendono omaggio a Davide Astori, capitano viola scomparso otto anni fa

Prima della gara tra Fiorentina e Parma c’è anche spazio per un piccolo ricordo di Davide Astori, visto che quattro giorni fa ricorreva l’anniversario dalla scomparsa del capitano viola ormai avvenuta otto anni fa. I tifosi della Curva Fiesole, ora spostati in Curva Ferrovia a causa dei lavori di restyling del Franchi, hanno esposto durante l’inno un enorme striscione con scritto DA13 e i simboli dei quattro quartieri di Firenze e hanno intonato cori in suo favore.

Prima del fischio di inizio del match, infatti, le due compagini osserveranno un minuto di silenzio per ricordare e celebrare la recente scomparsa dell’economista fiorentino ed ex Ministro del Tesoro, Prof. Piero Barucci, e dell’ex calciatore viola Rino Marchesi, che con la Fiorentina vinse due Coppe Italia (1961 e 1966) una Mitropa Cup (1966) e una Coppa delle Coppe (1961).