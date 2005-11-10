Mourinho attacca dopo la squalifica di Vinicius: "Perché proprio due ore prima della partita?"
Michele Pavese
José Mourinho non ha nascosto il proprio disappunto per il momento scelto dal Comitato di Competizione per ufficializzare la squalifica di quattro giornate inflitta a Vinicius Junior. La decisione è infatti arrivata poche ore prima della sfida di Champions League contro la Roma e ha spinto l'allenatore del Real Madrid a spostare l'attenzione sulle tempistiche della sentenza.
Interpellato da Movistar+ sulla possibilità che la sanzione possa influenzare mentalmente l'attaccante brasiliano, Mourinho ha risposto chiamando direttamente in causa l'organo federale: "Penso che la domanda andrebbe fatta al Comitato. Per quale motivo ha deciso di rendere pubblica la sanzione in questo momento? Se mi fai questa domanda è probabilmente perché pensi che possa avere un effetto su di lui". Poi l'affondo: "Dovreste chiedere al Comitato perché non lo hanno fatto questa mattina o domani mattina. Perché farlo due ore prima di una partita importante per il Real Madrid, che è una squadra spagnola?", ha aggiunto il tecnico portoghese.
Mourinho ha poi parlato della sfida contro la Roma e dell'intensità della squadra giallorossa: "La mia intenzione è evitare che ci pressino troppo alti, per prudenza con i giocatori che abbiamo. Loro fanno un pressing uomo su uomo come nessuno e vedremo se riusciremo a sfruttare questa situazione. Altrimenti dovranno abbassare di cinque o dieci metri la pressione". Il tecnico ha spiegato anche la scelta di schierare Antonio Rüdiger al centro della difesa al posto di Dean Huijsen: "Rüdiger e Konaté hanno giocato molto bene insieme nell'ultima partita, dimostrando grande capacità di leadership e resistenza in una situazione difficile, con trenta minuti giocati in inferiorità numerica. Non significa che Dean non abbia le qualità per giocare una partita del genere, ma questa è un'atmosfera speciale per la Roma e pesante per noi: penso che l'esperienza di Antonio possa essere importante".