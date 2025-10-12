Nainggolan: "Con Garcia rapporto straordinario, mi piacerebbe lavorare con lui"

L'ex centrocampista giallorosso Radja Nainggolan ha detto la sua su mister Rudi Garcia, suo allenatore ai tempi della Roma, ai microfoni del portale belga Sudinfo. Queste le sue dichiarazioni sull'attuale commissario tecnico del Belgio: "Un allenatore con cui ho potuto avere un rapporto umano eccezionale".

Rudi Garcia è la scelta giusta per il Belgio?

"È perfetto alla guida di una Nazionale perché gestisce molto bene il suo gruppo. È rispettato dai suoi giocatori e rispetta tutti. Non dobbiamo dimenticare che ha ottenuto grandi risultati anche nella sua carriera. È una persona molto gentile e onesta. Il che è importante in un ambiente in cui a volte manca".

L'allenatore con te aveva una sorta di "rituale" prima di ogni partita.

"Veniva sempre nella mia stanza per darmi un po' più di motivazione. Cosa che, tra l'altro, faceva anche con tutti gli altri giocatori. Quando un allenatore ti rende felice e ti fa sentire importante in un gruppo, ti sbellichi dalle risate con lui".

Come giudichi l'inizio di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio?

"Penso che sia stato positivo, anche se la Nazionale non ha avuto finora partite particolarmente difficili. In ogni caso, con la rosa a disposizione, il Belgio deve andare al Mondiale perché ci sono giovani di qualità".

Sulla possibilità di lavora con lui con il Belgio.

"Certo che mi piacerebbe. È un uomo con molte qualità. Conosco anche il suo staff, incluso Claude Fichaux, con cui ho lavorato a Roma. Penso che potrebbe funzionare. Però non sono io a decidere questo genere di cose e dove lavorerò in futuro".