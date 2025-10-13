Mondiale Under 20, il Marocco 'vendica' l'Italia: 3-1 agli Stati Uniti, pass per la semifinale

Prosegue il programma dei quarti di finale del Mondiale Under 20: dopo la Colombia e l'Argentina, è il Marocco a raggiungere il penultimo atto della competizione. Battuti gli Stati Uniti per 1-3, vendicando in qualche modo l'Italia che a sua volta era uscita agli ottavi di finale per mano della Nazionale americana. Grande protagonista Zabiri, autore di due dei tre gol della compagine africana. Campbell, nel recupero del primo tempo, segna su rigore il momentaneo 1-1, ma nella ripresa il Marocco afferma la sua superiorità e nel finale chiude i giochi con il terzo gol a firma di Yassine. In semifinale, l'avversaria sarà la vincente di Norvegia-Francia.

Il programma dei quarti di finale

Sabato 11 ottobre

Spagna-Colombia 2-3

Domenica 12 ottobre

01.00: Messico-Argentina 0-2

22.00: USA-Marocco 1-3

Lunedì 13 ottobre

01.00: Norvegia-Francia