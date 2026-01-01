1 gennaio 2018, il Capodanno di Radja Nainggolan. Fra bere, fumo e bestemmie

L'1 gennaio del 2018 Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, decide di festeggiare in maniera particolare il suo Capodanno. Cioè con una diretta Instagram poco edificante, in cui ammette di essere ubriaco fradicio e condendo il bere e il fumare con diverse bestemmie, oltre ad alcuni attacchi a chi gli faceva notare quanto stava facendo.

Il giorno dopo Nainggolan si scuserà per quanto capitato. "Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il capodanno - confessa - Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po'... Certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre forza Roma!". Verrà comunque multato di circa 100 mila euro, cioè il 30%, il massimo da regolamento interno della Roma.

Anni dopo, invece, spiegherà il suo punto di vista. "Quello è stato il mio primo Capodanno a casa ed è stato il peggiore di tutti. Io di solito l'ho fatto sempre fuori, in discoteca con gli amici o i compagni di squadra e invece quell'anno l'ho passato a casa ed è successo quello che è successo. All'epoca le dirette Instagram restavano salvate per 24 ore, io ho fatto una diretta così e poi la mattina quando mi sono svegliato alle 9 avevo 50mila chiamate. Mi hanno detto di cancellare la storia ma ormai era stata ripresa da tutti".