Nainggolan ricorda: "Io passato per anti-juventino, ma non rinnego il 'no' ai bianconeri"

Il centrocampista Radja Nainggolan, che da ieri è un nuovo giocatore del Patro Eisden in seconda serie belga, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di alcuni passaggi della sua carriera. A partire dal famoso "no" alla Juventus, oltre che all'immagine da 'anti-juventino' con la quale viene etichettato da tempo.

“Non rinnego nulla di quello che ho fatto, nemmeno il no alla Juventus" - le parole dell'ex giocatore di Cagliari, Roma ed Inter - ". Io volevo essere protagonista sempre e mi stimolava l’idea di provare a vincere lo scudetto battendo la Juventus, nei miei anni la grande dominatrice", ha spiegato. "Per questo motivo passo per anti juventino", ha fatto notare Nainggolan.

Riguardo ai bianconeri non poteva che avere parole di stima per il tecnico Luciano Spalletti: "Sorpreso dal ritmo della Juve con lui? No, perché Spalletti è un genio del calcio, il miglior allenatore che ho avuto. Vede cose che altri nemmeno immaginano: a me cambiò ruolo facendomi svoltare e mi impiegó anche in attacco". Parlando della Roma di Gasperini ha confidato: "Se mi divertirei a giocare con Gasperini? Non mi diverte come giocano, non dominano e tante volte hanno vinto di corto muso, con degli 1-0. Ma alla Roma ci giocherei sempre".