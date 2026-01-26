Nainggolan riparte dalla seconda serie belga ed è subito decisivo con un gol capolavoro

Radja Nainggolan ha trovato un nuovo inizio in Belgio. L’ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari ha firmato dieci giorni fa un contratto fino a fine stagione con il Patro Eisden, squadra della seconda serie belga, dopo mesi difficili e un periodo lontano dai grandi palcoscenici. E la sua partenza con i nuovi colori è stata subito brillante.

Nella sua seconda partita con i limburghesi, Nainggolan ha segnato il suo primo gol con un’autentica perla: una splendida volée che ha permesso al Patro Eisden di pareggiare contro lo RWDM dopo soli dodici minuti. La squadra di Stijn Stijnen aveva subito trovato lo svantaggio con Noah Dodeigne, ma la rete del “Ninja” ha ribaltato l’inerzia della gara. Successivamente, i gol di Leandro Rousseau (44’), Japhet Muanza (57’, su assist proprio di Nainggolan) e Kjetil Borry (84’) hanno fissato il punteggio sul 1-4. Solo nel finale Pjotr Kestens ha reso il risultato meno pesante per i padroni di casa (2-4).

Grazie a questa vittoria, il Patro Eisden rimane imbattuto con Nainggolan in squadra e si avvicina alla terza posizione in classifica, approfittando dei pareggi di Beerschot e delle fatiche di Lommel. Il ritorno del centrocampista belga nel calcio professionistico, seppur in seconda serie, segna la volontà di rilanciarsi dopo un periodo complicato e di dare una spinta alla squadra verso la promozione. Con la sua esperienza e qualità, Nainggolan potrebbe diventare subito il leader del Patro Eisden, dimostrando che il talento e la determinazione non vengono mai meno.