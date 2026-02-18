TMW Napoli, 8-3 al Portici nell'allenamento congiunto: poker per Giovane, a segno anche Lukaku

Nel pomeriggio di Castel Volturno il Napoli ha sostenuto un allenamento congiunto contro il Portici, formazione di Eccellenza, utile per mettere minuti nelle gambe e rifinire la preparazione in vista della delicata trasferta contro l’Atalanta. Il confronto si è chiuso con un netto 8-3, indicazione soprattutto atletica più che tecnica.

A prendersi la scena è stato Giovane, autore addirittura di quattro reti, seguito dai gol di Alisson Santos, Mathías Olivera – in doppietta – e di Romelu Lukaku. Proprio i due brasiliani arrivati di recente e Big Rom sono apparsi tra i più coinvolti: per motivi diversi, tutti hanno bisogno di accumulare ritmo partita e continuità dopo periodi complicati o di inserimento.

Per il Portici, che ha onorato l’impegno senza timori, sono arrivate le reti di Simonetti, Sarno e Letizia. Indicazioni chiare per lo staff azzurro: condizione in crescita e alternative offensive che iniziano a prendere forma in vista di una domenica che dirà molto sul campionato del Napoli.