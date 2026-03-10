Napoli, Alisson e Hojlund saranno riscattati: ecco quanto sborserà il club di De Laurentiis

Il Napoli vuole ripartire da Alisson Santose Rasmus Hojlund nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale gli azzurri intendono esercitare i rispettivi diritto e obbligo di riscatto per i due calciatori. L'esterno brasiliano è stato una vera e propria intuizione di Manna, già autore di due gol in cinque partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Il club azzurro l'ha preso in prestito per 3,5 milioni di euro dallo Sporting CP con diritto di riscatto fissato a 15,5 milioni e la strada sembra già tracciata.

Discorso diverso invece per Hojlund, che in questa stagione ha già raggiunto quota 13 gol (9 in campionato e 3 in Champions League) tra le fila dei partenopei. Le cifre? Il Napoli ha speso 6 milioni di euro per il prestito oneroso e 44 milioni per il riscatto dell'ex Atalanta e Manchester United, che diventerà obbligatorio una volta conquistata la qualificazione alla prossima Champions.

Entrambi al Mondiale?

Se Hojlund deve ancora conquistarsi il Mondiale con la sua Danimarca, passando per i playoff al pari dell'italia, Carlo Ancelotti e il suo Brasile stanno osservando da vicino la crescita messa in mostra da Alisson. Secondo il quotidiano spagnolo AS, infatti, l'infortunio di Rodrygo potrebbe aprire degli spiragli di convocazione per lo stesso Alisson con la Seleçao. In questo senso alcuni osservatori brasiliani inviati da Ancelotti in Italia nelle ultime settimane hanno dato indicazioni positive al ct, pur restando forte la concorrenza nel ruolo.