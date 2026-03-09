Napoli, Alisson Santos piace anche ad Ancelotti: osservatori della Seleçao in Italia per seguirlo

Il Napoli si gode la crescita costante e continua di Alisson Santos, attaccante esterno arrivato in azzurro nel mercato di gennaio dallo Sporting CP. Il classe 2002, dopo l'iniziale scetticismo visto lo scarso minutaggio col club di Lisbona, sta piano piano convincendo tutti a cominciare da Antonio Conte. Dal suo debutto in maglia Napoli sono 4 le presenze in campionato, con 2 gol all'attivo che hanno portato un punto contro la Roma e 3 punti contro il Torino. Da qui le crescenti possibilità di riscatto al termine della stagione, col Napoli che dopo il prestito da 3,5 milioni potrà acquistarlo per ulteriori 16 milioni.

Intanto anche Carlo Ancelotti ed il suo Brasile stanno osservando da vicino la crescita messa in mostra nelle ultime settimane. Secondo il quotidiano spagnolo AS infatti l'infortunio di Rodrygo potrebbe aprire degli spiragli di convocazione per lo stesso Alisson con la Seleçao. In questo senso alcuni osservatori brasiliani inviati da Ancelotti in Italia nelle ultime settimane hanno dato indicazioni positive al ct, pur restando forte la concorrenza nel ruolo.