TMW Napoli, Ambrosino verso l'uscita: su di lui ci sono club di Serie A e Bundesliga

Giuseppe Ambrosino saluterà il Napoli a gennaio. Dopo questi primi mesi con Antonio Conte - e il rientro dall'infortunio di Romelu Lukaku - ecco che il centravanti ex Under21 potrà salutare in prestito. Diversi club di Serie A hanno mostrato interesse, così come alcune società in Bundesliga. Nelle ultime settimane, del resto, Ambrosino ha cambiato agenzia che ne detiene i diritti, affidandosi alla M.A.R.A.T. Football Management di Mario Giuffredi.

Lo scorso 20 ottobre Ambrosino ha rinnovato con gli azzurri. "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Ambrosino fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento. Nel 2013 entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 30 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione del match vinto al Maradona contro il Cagliari. Congratulazioni, Giuseppe!".

Ed erano anche arrivate le sue parole. "Arriveranno momenti difficili e proprio in quelle circostanze bisogna sempre pensare che non mollando si può arrivare a quello che si vuole. Non riesco neanche a spiegare cosa ho provato quando ho esordito, un mix di emozioni incredibili".