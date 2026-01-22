Napoli, c'è anche il sondaggio del Siviglia per Lucca. Ma il Nottingham Forest è avanti
Sono ore piuttosto calde per il futuro di Lorenzo Lucca che certamente sarà lontano da Napoli. Il club azzurro ha fretta di chiudere il centravanti arrivato pochi mesi fa dall'Udinese (e Noa Lang in direzione Galatasaray), così da poter accelerare sul mercato in entrata e in particolare sul brasiliano Giovane dell'Hellas Verona (QUI la nostra news).
Su Lucca resta in pole position il Nottingham Forest, ad un passo ormai dal trovare l'accordo per il suo arrivo, sulla base di un prestito oneroso ad un milione di euro con un diritto di riscatto a fine stagione pari a 35. La giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per la definitiva fumata bianca.
Nel frattempo, tuttavia, la redazione di TuttoMercatoWeb registra l'interesse per Lucca anche da parte del Siviglia. Il club andaluso, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione, anche se ormai sembra proprio che il futuro del classe 2000 sia in Premier League. Non va dimenticato inoltre il Pisa, che ha proposto di rilevare Lucca in prestito secco fino al termine della stagione.
