Napoli-Como, le formazioni ufficiali: Conte ritrova Rrahmani e Hojlund, Fabregas con Morata

Prosegue il tour de force del Napoli di Antonio Conte, atteso alle 18 dallo scontro con il Como al Diego Armando Maradona, valido per la decima giornata di Serie A. Dopo le vittorie contro Inter e Lecce, gli azzurri cercano il tris per restare in vetta e dare continuità a un momento finalmente positivo. Di fronte, però, ci sarà una delle rivelazioni del campionato: il Como di Cesc Fabregas, quinto in classifica con 16 punti e una sola sconfitta stagionale, capace già lo scorso anno di fermare il Napoli nel girone di ritorno.



Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli si rivede Rrahmani, ai box da due mesi: il centrale kosovaro farà coppia con Buongiorno. Conte ritrova anche Hojlund titolare al centro dell'attacco, con Politano e Neres ai suoi lati. Spinazzola vince il ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Dall'altro lato Cesc Fabregas lancia Diao e Addai ai lati di Nico Paz alle spalle di Morata, che vince il ballottaggio con Douvikas. Di seguito i due schieramenti.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Allenatore: Antonio Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Paz, Diao; Morata

Allenatore: Cesc Fabregas