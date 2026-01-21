TMW Napoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino

Lorenzo Lucca può salutare a breve la Serie A e volare in Premier League. Il Nottingham Forest è a un passo dal trovare l'accordo per il suo arrivo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 36 milioni complessivi: 1 milione per il prestito oneroso e 35 per rendere definitivo il trasferimento a fine stagione. Si tratta di una grande occasione internazionale - come quella già avuta all'Ajax - mentre il Napoli spera in una possibile plusvalenza futura.

L’esperienza di Lucca a Napoli è stata fatta di alti e bassi, ma non sono mancati i momenti decisivi. L’attaccante ha trovato il gol in campionato contro il Verona al Maradona, sfruttando la sua fisicità in area, e si è ripetuto contro la Fiorentina. A questi si aggiunge la rete in Coppa Italia contro il Cagliari, arrivata da subentrato. Male però ieri sera: entrato dopo Ambrosino, ha sbagliato il gol del possibile due a uno contro il Copenaghen.

La probabilità uscita di Lucca si inserisce in una strategia più ampia. Con lui partirà probabilmente anche Lang, destinato al Galatasaray per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Due operazioni che, sommate, permettono al club di aprire il mercato (ancora a saldo zero), liberando risorse che potranno essere reinvestite presto per migliorare l'attacco di Antonio Conte.