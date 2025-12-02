Napoli, conferme su Manzambi. È nel novero per sostituire Anguissa, Atta costa troppo

Il Napoli valuta alternative per sostituire l'infortunato Anguissa. Il nome preponderante nei giorni scorsi è quello di Johan Manzambi, ventenne del Friburgo e della nazionale svizzera con cui potrebbe giocare i Mondiali nella prossima estate. Il centrocampista è valutato circa 20 milioni dal club della Bundes, ma non è detto che possa essere trasferibile durante l'inverno. Più complicato Atta dell'Udinese, per cui le richieste partono dai 40 milioni e ci sono top società da tutta Europa.

Nei giorni scorsi lo stesso agente del centrocampista, Ismael Miller, ha parlato del suo assistito. "La priorità di Manzambi è continuare la stagione col Friburgo dove sta facendo molto bene. Vuole tenere il ritmo alto nella Bundesliga, poi giocherà i Mondiali con la Svizzera se ci sarà questa qualificazione e poi si vedrà. Quindi, prima di cambiare squadra, ci penseremo molto".

Ci sono però diversi club interessati. "Certo, il mio telefono squilla sempre, ma il ragazzo vuole restare tranquillo, finire la stagione al Friburgo, giocare con la Svizzera e poi si vedrà. Il piano A resta la continuità col Friburgo in Bundesliga, ma il calcio lo conosciamo tutti, se arriva un’offerta importante, sono il primo a valutarla. Siamo riconoscenti al Friburgo, ma se arrivasse un’offerta che permetterebbe al ragazzo di crescere, la prenderemmo in considerazione parlandone ovviamente anche col club".