PSG, il centrocampo è super ma si cercano alternative: occhi su Manzambi del Friburgo

Il Paris Saint-Germain può vantare uno dei centrocampi più forti al mondo grazie a Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves. La qualità del reparto è ulteriormente garantita da giocatori di supporto, come Warren Zaïre-Emery, che si sta adattando con ottimi risultati anche nel ruolo di terzino destro in assenza di Achraf Hakimi, o da profili come Senny Mayulu e Lee Kang-In, impiegabili all’occorrenza. La rosa del PSG unisce quindi quantità e qualità, ma il club francese guarda già oltre, pianificando il futuro del centrocampo.

Uno degli esempi più chiari è Fabian Ruiz, 29 anni, il cui contratto scade nel 2027. Lo spagnolo ha ribadito la propria serenità: "Sono felice qui, questa è la mia quarta stagione. Non mi preoccupa il contratto, penso solo alla prossima partita". Per evitare sorprese, il PSG sta comunque monitorando giovani talenti emergenti. Tra i profili più interessanti c’è Johan Manzambi, 20enne svizzero del Friburgo, rivelazione di questa stagione di Bundesliga. Cresciuto nel Servette, Manzambi ha rapidamente conquistato un posto da titolare nel club tedesco, totalizzando finora 19 presenze tra tutte le competizioni, con 4 gol e 4 assist, contribuendo alla nona posizione del Friburgo in campionato.

Destro, 1,82 m e molto dinamico, Manzambi è apprezzato per la sua versatilità tattica, capacità che lo rendono ideale per gli schemi di Luis Enrique. Legato contrattualmente al Friburgo fino al 2030, difficilmente lascerà il club già a gennaio, ma la sua partenza è prevista per il prossimo mercato estivo. L’operazione potrebbe stabilire un nuovo record di cessione per il club tedesco, superando i 25 milioni incassati per Kevin Schade, e segnare l’inizio di una nuova fase nella carriera di uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.