Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Napoli, Conte: "C'era tutto per fare una brutta figura, invece ne usciamo più forti"

Napoli, Conte: "C'era tutto per fare una brutta figura, invece ne usciamo più forti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:48Serie A
di Pierpaolo Matrone

Al termine del match perso contro il Manchester City, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà in conferenza stampa per raccontare le sue sensazioni dopo la partita. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

22.35 - Comincia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Per quello che io ho visto sia nei primi 20' ma anche nel resto della partita ne usciamo più forti, ne usciamo fortificati. Il piano-gara l'avete visto tutti nei primi 20'. Siamo venuti qui per giocarci la partita, abbiamo accettato il duello. La sensazione che avevo è che quando eravamo in possesso potevamo far male al Manchester City. La cosa strana è che l'anno scorso non abbiamo neanche subito un'espulsione, mentre stasera in Champions contro una grandissima squadra l'abbiamo subita dopo 20' e la partita è cambiata totalmente. Mi prendo l'aspetto positivo di quei 70-80' in cui abbiamo giocato in dieci contro undici con grande abnegazione, grande voglia di non arrendersi al destino. Abbiamo preso gol andando a pressare alti, se vede, su un fallo laterale nella loro metà campo. Bisogna capire determinati momenti, capire che la partita era cambiata. La sensazione che avevo in campo è di ragazzi che sapevano cosa volevano ed erano venuti con grande voglia di affrontare il Manchester City e misurarci. Né noi né loro possiamo uscire da questa partita con dei giudizi. Sarebbe cambiata totalmente anche se l'espulsione fosse stata dalla parte del Manchester City".

Sull'arbitraggio.
"Non ho rivisto l'azione dell'espulsione e neanche prima, quindi non voglio soffermarmi su determinati episodi che sicuramente hanno condizionato la gara".

Cosa porta a casa da questa partita?
"Sapete che contro la Fiorentina mi sono arrabbiato coi ragazzi perché avevamo mollato negli ultimi dieci minuti, oggi il feeling che mi porto è quello di una squadra che era venuta qui con grande maturità e voglia di giocarsi la partita. Il piano si è visto. Con la palla potevamo fargli molto male, questa è la sensazione che ho avuto. Ci sta che perdi col Manchester City, stiamo parlando di una squadra attrezzata per vincere questa competizione. L'importante è che facciamo tesoro. Mi porto dietro sensazioni positivi. I ragazzi erano venuti senza timore reverenziale, a giocarsi la partita, e li ho visti sul pezzo. Dispiace perché sono giudicabili solo quei primi 20'. Non dimentichiamo che non vogliamo fare brutte figure e stasera c'erano tutte le condizioni per fare una brutta figura. Una cosa è andare a casa con un 2-0 e una cosa è prendere 5-6 gol, anche da questo punto di vista ho visto i ragazzi molto applicati. Non meritavamo un'onta".

Sulla Champions League.
"Dobbiamo goderci questo viaggio in Champions League, ogni partita bisogna tenere alto l'onore del Napoli e dei napoletani, questa deve essere la base. L'anno scorso tra le prime otto non sono finiti gli squadroni. Detto questo, sappiamo che ci sono altre 7 partite e noi siamo armati, abbiamo il coltello tra i denti e vogliamo ottenere il massimo da ogni partita. Vogliamo rendere orgogliosi noi stessi e tutta Napoli".

Sulla sostituzione di De Bruyne.
"A me è dispiaciuto. Da quando sono allenatore del Napoli abbiamo subito una sola espulsione. Stasera, in un match inaugurale di Champions, in casa del Manchester City, con De Bruyne che torna a casa, invece sì. A volte il destino è questo. Mi è dispiaciuto toglierlo per noi, per l'apporto che dà alla squadra. E poi lui è tornato in un ambiente in cui è stato dieci anni. Dispiace, ma non avevo nessun'altra opzione. Il ragazzo l'ha capito perché è un ragazzo serio, a posto. A volte il destino ti presenta delle situazioni impensibili. Avevo pensato a tutt'altro, mai a cambiare assetto, far entrare un terzino per De Bruyne, spostare Spinazzola a destra per trovare un equilibrio".

Il cambio di Politano?
"Dopo l’espulsione di Di Lorenzo abbiamo modificato l’assetto tattico passando al 5-3-1. Matteo non è un quinto di ruolo, può adattarsi in certi momenti della partita ma rischiavamo troppo. Mi è sembrata una scelta logica inserire Spinazzola come esterno a tutta fascia e aggiungere un centrale come Juan Jesus. Se Politano deve fare il quinto in fase difensiva preferisco non utilizzarlo lì. Può abbassarsi in diagonale e interpretarlo in alcuni frangenti, ma di base non lo è e non avrebbe avuto energie sufficienti per ripartire".

Che momento stiamo vivendo nello spogliatoio?
"Siamo soltanto all’inizio del percorso stagionale, quindi tutto rientra nella normalità: perdere col City ci può stare, altrimenti non avremmo la giusta misura del livello. Mi porto a casa l’atteggiamento, la mentalità e la voglia dei ragazzi, che hanno dimostrato di credere nei propri mezzi. Siamo consapevoli di non essere i più forti ma abbiamo fame di toglierci soddisfazioni. Guardiamo il lato positivo: sono gare in cui, con un uomo in meno dopo venti minuti, potevi anche rischiare di prendere una batosta storica. Invece siamo riusciti a reggere, e questo mi lascia sensazioni positive, anche se magari le ho percepite solo io".

23.47 - Finisce la conferenza stampa di Antonio Conte.

Articoli correlati
Conte spiega la sostituzione di De Bruyne: "A volte il diavolo ci mette la coda..."... Conte spiega la sostituzione di De Bruyne: "A volte il diavolo ci mette la coda..."
Napoli, Conte: "Grande atteggiamento nei primi 20 minuti, l'espulsione è decisiva"... Napoli, Conte: "Grande atteggiamento nei primi 20 minuti, l'espulsione è decisiva"
La scelta forte di Antonio Conte. Togliere De Bruyne dopo 20 minuti non era certo... La scelta forte di Antonio Conte. Togliere De Bruyne dopo 20 minuti non era certo scontato
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 settembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 settembre
Parma, Cremaschi: "Grato alle mie 3 nazionalità. Spero di restare a lungo in Italia"... Parma, Cremaschi: "Grato alle mie 3 nazionalità. Spero di restare a lungo in Italia"
Pisilli verso il derby di Roma: "Serve equilibrio, troppe emozioni non aiutano" Pisilli verso il derby di Roma: "Serve equilibrio, troppe emozioni non aiutano"
Manchester City, Foden: "Difficile sbloccare la gara. De Bruyne? Leggenda del club"... Manchester City, Foden: "Difficile sbloccare la gara. De Bruyne? Leggenda del club"
City, Guardiola si gode Haaland: "È migliorato. E Doku nello stretto è inarrestabile"... City, Guardiola si gode Haaland: "È migliorato. E Doku nello stretto è inarrestabile"
Condò: "Conte conferma la sua leadership. Ecco cosa c'è da salvare in Man City-Napoli"... Condò: "Conte conferma la sua leadership. Ecco cosa c'è da salvare in Man City-Napoli"
Il City approfitta del rosso a Di Lorenzo e batte 2-0 il Napoli: le immagini più... TMWIl City approfitta del rosso a Di Lorenzo e batte 2-0 il Napoli: le immagini più belle della gara
'El Pampa' Sosa in disaccordo con Conte: "Non mi è piaciuta l'uscita di De Bruyne"... 'El Pampa' Sosa in disaccordo con Conte: "Non mi è piaciuta l'uscita di De Bruyne"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
Le più lette
1 Juventus e Inter riusciranno a resistere all'assalto delle grandi d'Europa blindando Yildiz e Pio Esposito? Sarà il peso delle ambizioni dei club ma poco importa: la strada del futuro è già segnata
2 Kevin Danso, vicino due volte alla Serie A. Salvo poi non arrivarci per motivi diversi
3 City, Guardiola si gode Haaland: "È migliorato. E Doku nello stretto è inarrestabile"
4 Manchester City, Foden: "Difficile sbloccare la gara. De Bruyne? Leggenda del club"
5 Condò: "Conte conferma la sua leadership. Ecco cosa c'è da salvare in Man City-Napoli"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 In 10 vs 11 il Napoli non fa brutta figura a Manchester: Conte vede il bicchiere mezzo pieno
Immagine top news n.1 La contestazione, il futuro del Torino, la scelta di Baroni: Urbano Cairo a 360° su TMW Radio
Immagine top news n.2 Mourinho torna in Champions League dopo 5 anni, è il nuovo allenatore del Benfica
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, comandano a sorpresa Cipro e Danimarca
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Grande atteggiamento nei primi 20 minuti, l'espulsione è decisiva"
Immagine top news n.5 Man City-Napoli 2-0, le pagelle: Di Lorenzo inguaia Conte, non basta il buon debutto di Milinkovic
Immagine top news n.6 Man City-Napoli dura 20', poi rosso a Di Lorenzo ed è attacco contro difesa: Guardiola vince 2-0
Immagine top news n.7 De Laurentiis torna sull'addio di Kvaratskhelia a Napoli: "Non volevo rischiare l'articolo 17"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.2 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.3 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.4 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Brambati: "Camarda? Per me è stata sbagliata la scelta di Lecce"
Immagine news Serie C n.2 Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie C"
Immagine news Serie A n.3 Torino, Cairo: “Tanti tifosi dalla mia parte. Arrivato da salvatore della patria”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 settembre
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cremaschi: "Grato alle mie 3 nazionalità. Spero di restare a lungo in Italia"
Immagine news Serie A n.3 Pisilli verso il derby di Roma: "Serve equilibrio, troppe emozioni non aiutano"
Immagine news Serie A n.4 Manchester City, Foden: "Difficile sbloccare la gara. De Bruyne? Leggenda del club"
Immagine news Serie A n.5 City, Guardiola si gode Haaland: "È migliorato. E Doku nello stretto è inarrestabile"
Immagine news Serie A n.6 Condò: "Conte conferma la sua leadership. Ecco cosa c'è da salvare in Man City-Napoli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Busio: "La gara di Pescara ci ha insegnato che serve attenzione per 90 minuti"
Immagine news Serie B n.2 Cittadella, Zanellati: "Grande onore essere scelto da una piazza come questa"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Viviamo senza l’ansia della vittoria, il percorso è lungo e tortuoso"
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Bari, i convocati di Caserta: recuperano Cerri e Gytkjaer
Immagine news Serie B n.5 Domani Frosinone-Sudtirol, i convocati di Castori: out Masiello e Casiraghi
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo: "Lapadula pronto per giocare dal 1'. Ora serve continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Claudia Rizzo: "Giudicateci solo tramite i fatti. Questa esperienza nuova per me"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, il dg Mazzoni: "Stipendi pagati ieri. Ma questa società non piace e viene attaccata"
Immagine news Serie C n.3 Rimini, altro volto nuovo in arrivo: è fatta per il giovane Andrea Petta
Immagine news Serie C n.4 Rimini, tesserato il baby attaccante Svietkin
Immagine news Serie C n.5 Casarano, oggi visita istituzionale del presidente della Lega Pro Matteo Marani
Immagine news Serie C n.6 Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie C"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma femminile, Bergamaschi: "Volevamo la rivincita, ci siamo riuscite"
Immagine news Calcio femminile n.2 Non solo la Roma, ecco tutte le qualificate alla League Phase della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie. Serviva un'impresa, è arrivata"
Immagine news Calcio femminile n.4 UWCL, Impresa della Roma: 2-0 in casa dello Sporting CP, giallorosse alla League Phase
Immagine news Calcio femminile n.5 Cambiaghi: "Felice alla Juve, lo step successivo che volevo. Obiettivo doppia cifra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Mercury 13 allarga i suoi orizzonti: dopo il Como Women ecco l'acquisto del Bristol City
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…