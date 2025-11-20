Napoli e Conte fanno 50, ma corrono meno di Inter e Juve
Raffaele Palladino tornerà a sedersi su una panchina di Serie A dopo circa sei mesi. Dalla Fiorentina all’Atalanta. Attenzione: l’unica volta in cui l’allenatore di Mugnano ha preso in corsa una squadra è stato il 18 settembre 2022 e Monza-Juventus terminò col successo (il primo in Serie A) dei brianzoli per 1-0.
Avversario, allora, Massimiliano Allegri.
Stavolta sarà Antonio Conte, ex mister degli orobici (2009-2010, 13 partite con 3 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte).
Fra gli allenatori Conte e Palladino rintracciamo 2 scontri diretti: Fiorentina-Napoli 0-3 e Napoli-Fiorentina 2-1 la passata stagione. Pertanto, percorso netto per il coach leccese.
E Conte è in vantaggio anche nei testa a testa contro la Dea. Dopo 14 sfide conta 10 successi, 3 segni X, 1 KO. Lo stop è arrivato l’anno scorso nel girone d’andata al Maradona – San Paolo (dopo 9 vittorie e 3 pareggi).
Palladino contro i partenopei ha colto 1 affermazione, 1 pari, 3 battute d’arresto. Ma dopo i 4 punti nei primi due faccia a faccia, dal girone di ritorno del 2023-2024 ha rimediato soltanto degli stop fra brianzoli e toscani.
PS: per Antonio Conte quella di sabato sarà la panchina numero 50 col Napoli in Serie A. Attualmente vanta 104 punti (31V – 11X – 7P) e può arrivare a farne 107. Nelle prime 50 con l’Inter di punti ne aveva raccolti 109 (32V – 13X – 5P), mentre nelle prime 50 con la Juventus ne fece 115 (33V – 16X – 1P).
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E PALLADINO IN CAMPIONATO
2 vittorie Conte
0 pareggi
0 vittorie Palladino
5 gol fatti squadre di Conte
1 gol fatto squadre di Palladino
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’ATALANTA IN CAMPIONATO
10 vittorie Conte
3 pareggi
1 vittoria Atalanta
23 gol fatti dalle squadre di Conte
9 gol fatti dall’Atalanta
TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO
1 vittoria Palladino
1 pareggio
3 vittorie Napoli
5 gol fatti dalle squadre di Palladino
9 gol fatti dal Napoli
