Napoli, Conte: "È una partita importante per orientare il nostro cammino in Europa"

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida europea, in Champions League, tra Napoli ed Eintracht Francoforte. L'allenatore ha affrontato i temi più delicati della preparazione, dalla condizione fisica di Lobotka alle soluzioni tattiche sulla corsia sinistra, mantenendo fiducia nella crescita della squadra.

Lobotka, come sono le sue sensazioni sul rientro dal primo minuto?

"Lobotka torna dal primo minuto. Le sensazioni che ho avuto sono positive. Il ragazzo si è allenato bene durante la settimana, prima della partita contro il Como e dopo, quindi c'è garanzia del fatto di giocare e, possibilmente, di giocare anche tutta la partita."

A sinistra schiera Gutiérrez e Elmas: quali sono le caratteristiche di questa coppia?

"Sono due giocatori che, come ho detto prima, rappresentano la novità buona del mercato. Di chi è arrivato, di chi è stato inserito nella giusta maniera, rappresentano delle alternative valide. Sono due giocatori in crescita, c'è spunto, c'è spinta, c'è equilibrio."

Quale messaggio vuole mandare in questa partita importante?

"È una partita importante per orientare il nostro cammino in Europa. Bisogna cominciare a dare fastidio anche all'Europa. Un Napoli importante deve dare fastidio anche alle altre squadre. Ci vuole sempre tempo e pazienza, ma dobbiamo iniziare già da domani."