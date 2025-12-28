…con Marco Giannitti

“Oggi la B dice che il Frosinone è lassù con merito, ha disputato la prima parte della stagione in maniera importantissima come identità di gioco e questo mi sta dicendo che è candidata a risalire”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex ds del Frosinone, Marco Giannitti.

Crede nel Frosinone in Serie A?

“Si. Perché ha giocato tutte le partite allo stesso modo mostrando grande identità tattica, fisica e una qualità importante. Il cammino è positivo”.

Chi oltre il Frosinone? “Sarà una lotta tra Monza e Venezia. E poi bisognerà vedere anche il rendimento del Palermo. Ai playoff però è tutto più bello: non c’è mai chi va favorito”.

Serie A: stasera l’Inter sfida l’Atalanta. “Con Palladino l'Atalanta ha cambiato marcia. Per l’Inter quella di oggi è una partita molto importante. Ci saranno tante azioni offensive”.

Il Napoli sfida la Cremonese. “La carta dice Napoli ma la Cremonese con Nicola ha una sua fisionomia battagliera. Il Napoli non può perdere terreno. Tanto passa anche da questa giornata di campionato”.

Che mercato si aspetta?

“Non troppi movimenti. Tanto passerà da altri trasferimenti. Penso a Lucca, poi al Torino e alla Roma. E tiene sempre banco il futuro di Vlahovic”.

Lei invece direttore?

“Sto valutando alcune cose che si possono aprire in futuro. Vedremo”.