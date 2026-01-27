Napoli, Conte punge il Chelsea: "A prendere Estevao a 60 milioni siamo bravi tutti…"

Nel suo intervento a Sky Sport prima della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche delle differenze di introiti (e quindi di possibilità di spesa) fra il club azzurro e quello inglese. Questo un estratto del pensiero di Conte:

La differenza di età media col Chelsea è evidente... Cosa conterà di più domani?

"Se hai la possibilità di spendere per giocatori di 22 anni magari 120-130 milioni… Basti pensare a Caicedo e Fernandez presi a 250 milioni. A prendere Estevao a 60 milioni siamo tutti bravi... Vorrei farlo anche io col mio presidente, ma ci sono solo certe società che possono farlo. In Italia non si può fare, nessuno. In Inghilterra ci sono tante squadre che possono farlo. In Spagna anche il Real Madrid, che prese Vinicius a 70 milioni quando aveva 17 anni. Bisogna fare discorsi veritieri, ci sono realtà diverse e quella inglese è molto diversa rispetto alla nostra. Se costruisci una squadra giovane poi negli anni diventa ancora più forte e dominante".

E' una sfida che può cambiare la stagione?

"Noi dobbiamo guardare le cose in modo ottimistico, guardare sempre la parte migliore. Nessuno di noi pensa di uscire dalla Champions. Poi però veniamo da 7 partite e noi siamo all'ultima con la possibilità di giocarci la possibilità di andare avanti. C'è voglia di farlo, perché rappresenta prestigio. Domani avremo lo stadio pieno, il pubblico dovrà far sentir cosa significa giocare al Maradona e noi dovremo dare il massimo per andare oltre l'ostacolo. Poi uno riflette, stiamo affrontando queste situazioni con una rosa molto esigua. Dovesse cominciare oggi il campionato, tutti metterebbero il Napoli fra l'8° ed il 10° posto, perché è una situazione molto difficile. C'è voglia di lottare però, voglia di sbalordire così come fatto in Arabia in Supercoppa. Alla lunga questa situazione non puoi non pagarla. Vediamo cosa accadrà".