Napoli, Conte ha (quasi) svelato il suo futuro: l'incontro con De Laurentiis rientra nella normalità

La vittoria contro il Lecce rafforza la corsa Champions del Napoli, ma nel post partita Antonio Conte ha allargato lo sguardo oltre il risultato, soffermandosi sul percorso costruito con il club e sulle prospettive future. Il tecnico ha ribadito la natura del suo accordo con la società: “Quando ho firmato l’ho fatto per tre anni e il progetto è chiaramente triennale. Il mio obiettivo, quando andrò via, è lasciare fondamenta solide affinché il club resti in alto anche in futuro. Siamo al secondo anno e l’auspicio è quello di tornare a giocare la Champions”.

Per Conte il ritorno nella massima competizione europea rappresenta un passaggio chiave: “Passa un po’ inosservato, ma tanti allenatori di top club mettono come obiettivo principale proprio la qualificazione in Champions. Se lo fanno loro, figuratevi se non dobbiamo farlo noi”. Sul rapporto con Aurelio De Laurentiis ha aggiunto: “Ci incontreremo serenamente, faremo delle valutazioni e se saremo tutti contenti andremo avanti. Io non faccio pressione sul contratto: se un giorno non ci fosse più sintonia saluterei con affetto e stima. Qui mi trovo benissimo e la voglia è quella di continuare”.

Il successo ha coinciso anche con un traguardo personale, i 600 punti in Serie A: “Non guardo molto le statistiche, però scoprire di avere questa media ed essere davanti a grandissimi allenatori è una soddisfazione”. Secondo il Corriere dello Sport, il previsto incontro con Aurelio De Laurentiis a fine anno rientra nella normalità: un momento per fare il punto e programmare il futuro, con la convinzione che i presupposti per andare avanti insieme ci siano tutti.