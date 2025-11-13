Inter, si pensa al dopo Sommer: chance a Martinez, ma fra i nomi spunta anche Suzuki

L'Inter pensa già alla prossima stagione. Anche se siamo a novembre dalle parti di viale della Liberazione iniziano già a programmare il futuro. Almeno per quanto riguarda il portiere. Fermo restando l'affidabilità di Yann Sommer in questa annata, la società nerazzurra sta valutando altre situazioni alla luce del fatto che l'estremo difensore svizzero, 37 anni, andrà in scadenza di contratto a giugno 2026. Nuove possibilità, occasione ma anche valutare chi c'è già all'interno della rosa come Josep Martine.

All'ex Genoa potrebbe essere dato maggiore spazio per essere valutato ma può incidere a livello psicologico l'incidente avuto nelle scorse settimane in cui ha perso la vita un disabile di 81 anni. Le indicazioni emerse dalle indagini in corso non attribuirebbero responsabili al giocatore che comunque andrà recuperare a livello mentale con il club che sta dando il supporto necessario e glielo darà ancora in futuro.

Poi c'è il punto di vista tecnico che potrebbe portare il club sul mercato in estate per acquistare un nuovo portiere. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i profili sono sempre quelli di Caprile del Cagliari e Atubolu del Friburgo ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Zion Suzuki di proprietà del Parma.