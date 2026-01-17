Napoli, Conte sorride: Lukaku e Anguissa pronti al rientro tra Copenhagen e Juve

In attesa di rinforzi dal mercato - con En-Nesyri, Ferguson e Maldini come nomi caldi - il tecnico del Napoli Antonio Conte dovrebbe presto ritrovare due punti fermi del suo organico. Stando a quello che riferisce il Corriere dello Sport, infatti, sono due i giocatori reduci da lunghi infortuni e pronti a rientrare: si tratta di Romelu Lukaku e Zambo Anguissa.

Il centravanti belga punta al ritorno nell'elenco dei convocati in vista del match di martedì contro il Copenhagen, valido per la penultima giornata della League Phase di Champions. Il centrocampista camerunese, invece, è meno certo per esserci per il ritorno della massima competizione europea: più probabile che la sua riapparizione tra i disponibili slitti di qualche giorno, per il big match contro la Juventus del fine settimana.

Lukaku è out da agosto per la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Il suo rientro sembrava cosa fatta a dicembre, come dimostrano le panchine in Supercoppa Italiana contro Milan e Bologna. Tuttavia, c'è stato bisogno di ulteriore tempo per il recupero definitivo. Per Anguissa, invece, l'imprevisto degli ultimi giorni è stata un po’ di lombalgia. Ormai alle spalle, invece, problema muscolare accusato a novembre con la Nazionale.