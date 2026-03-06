La strana prima volta di KDB e Lukaku: dopo 79 gare col Belgio, finalmente insieme in un club

Quando si pensa a Romelu Lukaku spesso si pensa anche a Kevin De Bruyne. I due, oltre ad aver condiviso prima di Napoli una brevissima parentesi al Chelsea nel 2013, hanno scritto pagine importantissime nella storia recente del Belgio, contribuendo alla fama e ai risultati di quella che a tutti gli effetti è conosciuta come la 'Generazione d'Oro' dei Diavoli Rossi.

79 partite giocate fianco a fianco, i Mondiali in Brasile nel 2014, quelli in Russia nel 2018, quelli in Qatar nel 2022, per un totale di 5033 minuti condivisi a baluardo della propria Nazione. In queste, in ben 16 occasioni un gol di Big Rom era stato assistito da KDB, mentre per 3 volte il centravanti si è sostituito nel ruolo di Robin e aveva fatto da assistman al trequartista che ha imbracciato i panni di Batman.

Eppure, prima di stasera, i due non avevano mai condiviso alcun minuto nella stessa squadra. Quest'anno i lunghi infortuni che prima hanno lasciato fuori Lukaku, poi De Bruyne, hanno rimandato questo appuntamento che loro due in primis desideravano di coronare. Ma il tabù si è infranto al minuto 85' della sfida al Maradona che il Napoli ha vinto contro il Torino, quando Antonio Conte ha deciso, dopo che aveva già inserito il centrocampista una manciata di minuti prima, di gettare anche l'attaccante nella mischia. Cinque minuti che valgono anni e anni di due carriere leggendarie.