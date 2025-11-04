Cauet: "Yildiz giocatore pazzesco. Piano piano i club italiani iniziano a lanciare i giovani"

L'ex centrocampista fra le altre dell'Inter Benoit Cauet ha parlato a margine della conferenza stampa in cui è stato annunciato Desire Doue come nuovo Golden Boy 2025. Il ragionamento dell'ex centrocampista parte dalla scarsa presenza italiana nell'elenco dei finalisti del premio, con i soli Leoni e Pio Esposito inseriti tramite l'utilizzo di wild card:

Come mai in Italia non giocano i giovani?

"Non voglio insegnare assolutamente nulla al calcio italiano, negli anni ‘90 era il calcio migliore e più difficile con i più forti giocatori al mondo. Per questo i giovani non giocavano. Oggi è diverso, per questo gli allenatori incominciano a inserirli. Guardate Yildiz, è un giocatore pazzesco con qualità incredibili. Anche l’Inter sta iniziando a inserire i giovani. Piano piano i nuovi allenatori stanno avendo più coraggio nell’inserire i giovani e trasmettono loro coraggio".

Ronaldo il Fenomeno è stato il giocatore più forte con cui abbia mai giocato?

"Assolutamente si. Incredibile tecnicamente e fisicamente, viveva le partite come una festa e non avvertiva assolutamente la pressione. Per tutta la carriera ha dimostrato di essere un giocatore incredibile”.