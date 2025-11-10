Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, cosa succede con Antonio Conte? Il parere degli opinionisti di TMW

Napoli, cosa succede con Antonio Conte? Il parere degli opinionisti di TMWTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 19:00Serie A
TMWRadio Redazione

Dopo il nuovo ko in campionato del Napoli, si torna a parlare di Antonio Conte e dello sfogo post-Bologna indirizzato ai giocatori. Ma la squadra è con il tecnico o davvero il rapporto è a serio rischio? Così la pensano le voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Per me la squadra è con lui. Non mi è piaciuto, non vedo nulla in campo ora. Lo scorso anno si è superato, per me quest'anno si è scaricato. Ha esagerato a parole, non vuole perdere ma non deve sporcare il suo valore con queste uscite. I vecchi sono logori e i nuovi non sappiamo cosa sono".

Massimo Bonanni: "Le sue sono parole pericolose. Questi momenti li devi affrontare in maniera schietta e dura non davanti alla tv. Ma lui sa come pungolare le squadre meglio di me. Non è una situazione semplice".

Daniele Garbo: "Credo sia un modo per dare la scossa quello sfogo. Conte è questo, è uno che non parla mai a caso, lo fa per un fine, per dare una scossa ai giocatori. Certo che quando schiera la stessa formazione vista in Champions, è un atto d'accuso al mercato e a chi lo ha fatto".

Massimo Orlando: "Mi sembra una resa. Nell'ultimo periodo sta esagerando, tra i commenti sul mercato e le parole di ieri. La sensazione è che faccia di tutto per mollare, ma se non voleva rimanere doveva dirlo. E' un momento difficile, fisicamente e per gli infortuni, ma uscirsene con queste parole non dà una sterzata ma dai una bastonata a tutti, dal presidente ai giocatori. E 'andato oltre".

Antonio Di Gennaro: "Sono parole pesanti le sue. Lo stimo molto, però bisogna stare attenti nella comunicazione. Ha detto cose abbastanza pesanti, mi sembra quasi una resa, come avesse mollato. E' a due punti dalla vetta, mi sembra incredibile. Cinque sconfitte sono tante, il Bologna è una delle più in forma ma il Napoli mi pare che abbia dei giocatori che non rendono più".

Federico Bertone: "Il tema è se certe cose vanno dette in pubblico, perché così si va alla rottura. E andarci a novembre è inspiegabile".

Fabio Santini: "Penso che Conte sia tra i 3-4 top allenatori al mondo, il problema è il suo carattere. Non riesce a gestire una cosa, cioè il doppio impegno quando si tratta di Champions. Non lo avevo mai sentito dipingere con tinte necrologiche il suo disagio. Per me alla prossima sconfitta se ne andrà. E' molto pesante quello che ha detto e chi lo ingaggia sa che è così".

Massimo Caputi: "Conte è insofferente da inizio stagione, prima perchè era dato favorito, poi per il mercato, poi le prestazioni della squadra. Una verità è che non è entrato nella testa e nei cuori dei calciatori. Soprattutto per i nuovi entrati, che dovevano dare quel qualcosa in più. Ma Conte fa fatica a tenere il doppio impegno. La situazione è complicata, perché se non arrivano i risultati o si fa una stagione pessima come quella di due anni fa o si cambia l'allenatore, ma non la immagino quest'ultima. A meno che non dica basta Conte".

Luigi De Canio: "Entrare nella testa dei giocatori è un conto, non mi seguono è un altro conto. Non credo che i calciatori nn seguano Conte, se pochi mesi fa hanno vinto lo Scudetto adesso non possiamo pensare che tutto si sia dissolto per via di qualche ko di troppo. Penso che Conte sia nella condizione di venire a capo di questo problema. Probabilmente è una strategia anche per far rumore anche nella squadra, scuoterla, quindi è un modo per sferzare i ragazzi. E' una squadra che è a due punti dalla vetta e fino a ieri era prima, quindi questo disastro non lo vedo. Sicuramente c'è da migliorare risultati e gioco".

Articoli correlati
Napoli, De Laurentiis riporta serenità: fiducia in Conte. Da risolvere la tensione... Napoli, De Laurentiis riporta serenità: fiducia in Conte. Da risolvere la tensione interna
Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"... Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Napoli, dopo le accuse di Conte adesso rischiano i big. Il Mattino titola: "La resa... Napoli, dopo le accuse di Conte adesso rischiano i big. Il Mattino titola: "La resa dei conti"
Altre notizie Serie A
Napoli, De Laurentiis riporta serenità: fiducia in Conte. Da risolvere la tensione... Napoli, De Laurentiis riporta serenità: fiducia in Conte. Da risolvere la tensione interna
La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)... Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)
Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"... TMW RadioDaniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone
I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!... I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!
La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti TMW RadioLa Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Buona la prima con De Rossi. Ma per Martin c'è già mercato a gennaio Buona la prima con De Rossi. Ma per Martin c'è già mercato a gennaio
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio.."
2 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
3 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
4 Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.1 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.2 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.3 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.4 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.5 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.6 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.7 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie C n.2 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine news Serie A n.2 Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie A n.4 Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone
Immagine news Serie A n.5 I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!
Immagine news Serie A n.6 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"
Immagine news Serie B n.4 Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Confente: "Ripetersi in B sarà difficile, ma non impossibile. Abate grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Immagine news Serie C n.2 Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli arbitraggi
Immagine news Serie C n.3 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?