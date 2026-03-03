TMW Tentazioni a gennaio, ma Ziolkowski è rimasto alla Roma. Fiducia totale da Gasperini e il club

Poco più di 6 milioni di euro (bonus inclusi) e la Roma in estate si è aggiudicata il difensore del futuro. Si tratta infatti di Jan Ziolkowski, centrale classe 2005 che ha lasciato la sua terra natia, la Polonia, e il Legia Varsavia dove è cresciuto dalle giovanili Under 19 fino al salto e successiva consacrazione in prima squadra. Una novantina di partite giocate con la maglia dei Wojskowi - tra tutti i livelli - prima di piombare in Italia e in Serie A, grazie all'intuizione della società giallorossa sei mesi fa.

A soli 20 anni e soprattutto al primo anno di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, in corsa dichiarata per un posto in Champions League, Ziolkowski sta affrontando il primo anno nella massima serie. Oltre che un ambientamento del tutto nuovo tra Paese, cultura e lingua differenti. Ma il tecnico di Grugliasco ha subito colto le qualità e il talento puro del ragazzo e infatti gli ha concesso già 16 presenze stagionali. Tutt'altro che anonima invece la prima apparizione da titolare in una sfida pesante come quella allo Stadium contro la Juventus lo scorso 20 dicembre, ma non solo.

Ha trovato maggiore spazio nel momento in cui è venuto a mancare N'Dicka per la Coppa d'Africa, dal crash test contro i bianconeri alle successive uscite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League per raggiungere quota 665 minuti. Nell'ultimo periodo sta giocando poco, complice anche la concorrenza nel reparto difensivo (Mancini, N'Dicka, Hermoso, con Rensch e Celik adattabili). Ma Ziolkowski ha dalla sua rapida comprensione del calcio italiano e margini di crescita esponenziali - vista anche la giovane età - tali da poter entrare in campo in qualsiasi momento.

Il ruolo cucito per lui alla Roma è chiarissimo. Ziolkowski gode della massima stima e fiducia di Gasperini e della società giallorossa, secondo le informazioni riportate da TMW. Certo, a gennaio è stato ricercato molto in chiave mercato, con manifestazioni di interesse arrivate alle orecchie dell'entourage. Ma il difensore polacco non è mai stato in discussione nella Capitale, men che meno sul piede di partenza. E un possibile prestito altrove è stato escluso. Insomma, per la Roma e l'ex tecnico dell'Atalanta è un elemento imprescindibile della rosa, sul quale si fonderà la difesa dell'immediato futuro.