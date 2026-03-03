TMW Sampdoria, annullata la conferenza di Gregucci: problema di salute per il tecnico

Vigilia di campionato per la Sampdoria. Dopo le due sconfitte consecutive contro Mantova e Bari che l'hanno riportata a ridosso della zona playout, la formazione blucerchiata è chiamata alla sfida di Castellammare contro la Juve Stabia per cercare di rialzare la testa. La sfida infrasettimanale contro i campani è all'interno di un mini-ciclo di tre gare in una settimana con Brunori e compagnia che domenica pomeriggio sfideranno allo "Stirpe" il Frosinone.

Annullata la conferenza di Gregucci

Era prevista per oggi la conferenza stampa del tecnico Angelo Gregucci direttamente dal centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco. L'incontro con i media alla fine è stato annullato a causa di problemi di salute dell'allenatore blucerchiato che non gli permetteranno di essere in panchina né al "Menti" né nella partita successiva contro i gialloazzurri laziali oltre al ritiro che sarà in zona Roma.

Il calendario della Samp

Le prossime partite saranno molto importanti per il cammino della formazione doriana. Oltre alla doppia gara in trasferta, con la squadra che si fermerà a Roma dopo l'impegno di domani sera, ci sarà il match casalingo contro il Venezia e, ancora un'infrasettimanale, la trasferta di Carrara prima della gara contro l'Avellino a Marassi prima della sosta. Altri scontri diretti per non retrocedere che la Sampdoria dovrà affrontare in questo cammino.