Bari, investitori canadesi interessati al 30% del club: prevista una call con Luigi De Laurentiis

Mentre sul campo il Bari è chiamato a stringere i denti per tirarsi fuori dalla zona calda, fuori dal rettangolo verde si muove qualcosa di altrettanto significativo per il futuro del club. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nelle prossime ore è prevista una call tra il presidente Luigi De Laurentiis e i rappresentanti di un fondo canadese interessato ad acquisire il 30% della società biancorossa.

Non si tratterebbe dell’unico tavolo aperto. Sarebbero infatti almeno due le trattative in corso con potenziali investitori: in un caso la due diligence sarebbe già stata completata, mentre nell’altro l’analisi della documentazione sarebbe ancora in fase di valutazione. Il dialogo con il gruppo canadese – affiancato anche da interlocutori statunitensi – sarebbe il più avanzato e, proprio per questo, quello che potrebbe portare sviluppi concreti nel breve periodo.

In attesa di eventuali novità societarie, l’attenzione resta comunque puntata sul campionato. Il Bari prepara la delicata sfida infrasettimanale contro l’Empoli: una gara complicata, ma fondamentale per alimentare le speranze di salvezza e dare un segnale forte anche fuori dal campo.