Napoli, Buongiorno: "Torino partita speciale, contento di ritrovare tutte le persone che conosco"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio CRC, ha parlato anche della speciale sfida che attende i campani nel prossimo turno di campionato. Gli azzurri ospiteranno il Torino per la partita della 28^ giornata di Serie A, la squadra dalla quale hanno acquistato lo stesso Buongiorno nell'estate del 2024, per un affare da 36,5 milioni di euro in tutto.

Ha detto Buongiorno, proiettandosi proprio a Napoli-Torino: "Per me è una partita speciale, già da quando avevamo giocato a Torino. Sicuramente lo sarà anche venerdì. È stata una parte importantissima della mia vita e sarò molto contento di ritrovare tutte le persone che ho avuto modo di conoscere nel corso degli anni. Sarà una partita difficilissima, loro in attacco potrebbero crearci molti problemi. Ci saranno molti duelli a centrocampo quindi dovremo farci trovare pronti da quel punto di vista e grazie all’aiuto del Maradona cercare di vincere la partita".

Per Buongiorno c'è stato modo anche di svelare quale ruolo preferisca nella difesa a tre tra il centrale e il braccetto: "Devo dire che in questi anni ho giocato in entrambe le posizioni e le apprezzo. Da centrale ovviamente devi marcare e stare sull’uomo, che è una cosa che mi piace molto. Però mi piace anche partecipare alla manovra offensiva da braccetto, spingendomi in avanti quando si può, perché ti permette di giocare di più ed è un altro aspetto che apprezzo".

Clicca qui per rileggere le dichiarazioni di Buongiorno a Radio CRC