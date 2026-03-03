Bomber a digiuno in Serie A, non ci sono precedenti: Lautaro con 4 gol in meno dei peggiori

In questa Serie A sembra esserci un problema condiviso da molte squadre nel far segnare i propri attaccanti. A testimonianza di ciò, arriva in soccorso un dato che di fatto conferma quanto scritto: la Serie A 2025/2026 non è affatto il regno degli attaccanti, e in generale dei grandi cannonieri.

Riavvolgendo il nastro indietro a quasi cento anni fa, partendo dalla stagione 1929/30 che è stata la prima con il campionato nazionale italiano di prima divisione a girone unico, si nota infatti come mai prima d'ora il capocannoniere della Serie A avesse segnato così poco. L'attuale re dei marcatori in Serie A, l'interista Lautaro Martinez, comanda la speciale graduatoria più seguita dai bomber con 14 gol segnati fino a questo momento. Sono ben quattro gol in meno rispetto al precedente record negativo per un capocannoniere del massimo campionato italiano dopo 27 turni. Il dato che 'comandava' in precedenza riportava ai 18 gol segnati dagli interisti Ronaldo, Vieri e Icardi rispettivamente nelle annate 1997/98, 2001/02 e 2017/18, dallo juventino Trezeguet (due volte, nel 2001/02 e 2005/06), da Totò Di Natale nell'Udinese 2011/12 e dai napoletani Edinson Cavani e Dries Mertens, questi ultimi nelle stagioni 2012/13 e 2016/17. Tutti, allo stesso punto del campionato, avevano segnato comunque quattro gol in più rispetto all'attuale bottino di Lautaro Martinez.

A peggiorare ulteriormente la tinta del quadro, il fatto che l'argentino dell'Inter sia l'unico calciatore ad aver raggiunto la doppia cifra di reti tra i cannonieri della Serie A attuale. Che vede i suoi bomber vivere un digiuno senza precedenti.